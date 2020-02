Masywna galaktyka nagle umarła. Zagadka dla naukowców

Główny autor badań Benjamin Forres powiedział, że odkryta galaktyka istniała, gdy wszechświat miał zaledwie 2 miliardy lat. XMM-2599 tworzyła masę ponad 300 miliardów Słońc, co oznaczało, że była to galaktyka ultramasywna.

W momencie swojego największego rozrostu galaktyka była w stanie tworzyć ponad 1000 mas Słońca gwiazd rocznie. To niezwykle dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Droga Mleczna wytwarza jedną taką masę rocznie.

Astronomowie nie wiedzą, jak galaktyka ewoluowała. Jest to niezwykłe w porównaniu z innymi znanymi galaktykami biorąc pod uwagę wielkość. Na podstawie modeli XMM-2599 powinny nadal tworzyć gwiazdy.

- To, co czyni XMM-2599 tak interesującą, niezwykłą i zaskakującą, to fakt, że nie tworzy już gwiazd - mówi Gillian Wilson, profesor fizyki i astronomii na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Zespół naukowców nie jest w stanie obecnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego galaktyka nagle przestała tworzyć gwiazdy. Aby uzyskać więcej informacji, uzyskali więcej czasu na pracę w Obserwatorium MKO na Hawajach.