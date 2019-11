W maju 2020 do Ziemi zbliży się ogromna planetoida

Odkryta w 1997 roku planetoida należy do grupy planetoid Apolla. To grupa planetoid bliskich Ziemi, krążących po orbitach przecinających nie tylko orbitę Ziemi, ale także Wenus, a czasami nawet Merkurego.

21 maja ok. 22:45 czasu polskiego planetoida 136795 (1997 BQ) znajdzie się w odległości ok. 0,04115 jednostki astronomicznej od Ziemi (to odległość równa 16-krotnej odległości Ziemi od Księżyca, czyli 6155952 km).

Średnica planetoidy wynosi od 640 do 1,4 km. Oznacza to, że jest niemal dwukrotnie większa od najwyższego budynku świata - wieżowca Burdż Chalifa.

Planetoida minie Ziemię z prędkością 11,68 km na sekundę (nieco ponad 42 tys. km na godzinę).

(136795) 1997 BQ należy do tzw. obiektów bliskich ziemi - wśród nich za "potencjalnie groźne" uznaje się ciała niebieskie znajdujące się w odległości mniejszej niż 0,05 jednostki astronomicznej od naszej planety i liczące ponad 140 metrów średnicy.

NASA zapewnia jednak, że w ciągu najbliższych 200 lat Ziemi nie grozi zderzenie z żadnym takim obiektem.

Codziennie astronomowie odkrywają ok. 40 nowych obiektów bliskich Ziemi.

Planetoida (136795) 1997 BQ mimo swoich ogromnych rozmiarów jest i tak ok. 10-krotnie mniejszy niż planetoida, która prawdopodobnie uderzyła w Ziemię doprowadzając do wyginięcia dinozaurów. Tamta planetoida miała prawdopodobnie ok. 10 km średnicy.