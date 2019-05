Naukowcy znaleźli bakterię żyjącą w "marsjańskich" warunkach

Naukowcy odkryli bakterię, która jest w stanie rozwijać się w ekstremalnych warunkach na Ziemi, które są podobne do warunków panujących na Marsie w przeszłości - czytamy w magazynie "Scientific Reports".

Według badaczy odkrycie bakterii może mieć duże znaczenie w poszukiwaniu śladów istniejącego w przeszłości na Marsie życia.

Międzynarodowy zespół badaczy kierowany przez Felipe Gomeza z Centrum Astrobiologii w Hiszpanii zidentyfikował szczep bakterii z rzędu Nanohaloarchaeles w próbkach pobranych w rejonie wulkanu Dallol w północnej Etiopii, w czasie ekspedycji ze stycznia 2017 roku.

Próbki zostały pobrane ze struktury solnej utworzonej przez wodę przesyconą różnymi solami (w tym chlorkiem srebra, siarczkiem żelaza i cynku, dwutlenkiem manganu i solą kamienną), w temperaturaze 89 stopni Celsjusza i niezwykle kwaśnym środowisku (pH 0,25).

"To egzotyczne, ekstremalne na wielu poziomach środowiska, w którym mogą żyć organizmy kochające wysokie temperatury, dużą ilość soli i bardzo niskie pH" - napisał Gomez w oświadczeniu.

Po pobraniu próbek poddano je w Hiszpanii badaniom - m.in. za pomocą mikroskopu elektronowego, analizy chemicznej i sekwencjonowania DNA.

W trakcie badań zidentyfikowano niewielkie, sferyczne struktury, które zawierały duże ilości węgla. Jak się okazało były to mikroorganizmy mające średnicę od 50 do 500 nanometrów - do 20 razy mniejszą niż przeciętna bakteria.

Okolice wulkanu Dallol są interesujące dla astrobiologów, ponieważ warunki tam panujące przypominają środowisko znalezione na Marsie, m.in. w rejonie krateru Gusiew.

"Dokładne badanie charakterystyki tego niezwykłego miejsca pomoże nam zrozumieć ograniczenia życia na Ziemi i da nam informacje pomocne w naszym poszukiwaniu życia na Marsie i gdziekolwiek indziej w kosmosie" - stwierdziła w specjalnym oświadczeniu Barbara Cavalazzi, współautorka badań.