Początki życia znajdują się wśród gwiazd

Astronomowie uważają, że materia, z której tworzy się gwiazda może być budulcem ziemskiego życia.

Naukowcy z Queen Mary University w Londonie, znaleźli organiczną cząstkę w materii z której tworzy się gwiazda. Uważają, że odkrycie pomoże wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi.

Ta cząstka to cyjanohydryna formaldehydu (glikolonitryl) o wzorze HOCH2CN. Cząsteczka, która istniała przed pojawieniem się życia, została odkryta w protogwieździe znanej jako IRAS16293-2422 B. Protogwiazda to młody obiekt, w zasadzie noworodek, który kiedyś będzie gwiazdą, ale na razie zbiera masę z obłoku molekularnego, w którym formują się molekuły wodoru (H2). Dopiero zapada się na skutek grawitacji i jeszcze nawet nie emituje światła. Obszar w którym znajduje się nasza protogwiazda jest pełen pyłu i gazu. Znajduje się tam wiele młodych gwiazd, a warunki są podobne do tych w jakich tworzył się układ słoneczny.

Odkrycie cząstek organicznych w protogwiazdach typu słonecznego, poprawia nasze rozumienie tego, w jaki sposób powstał układ słoneczny. Sugeruje też, że planety stworzone wokół takiej gwiazdy mogą rozpocząć swoje istnienie wraz z dostawą składników chemicznych potrzebnych do stworzenia jakiejś formy życia. Glikolonitryl jest uznawany za kluczowy prekursor w tworzeniu adeniny, jednej z pięciu zasad azotowych tworzących DNA i RNA w organizmach żywych.

IRAS16293-2422 B jest dobrze zbadaną gwiazdą w gwiazdozbiorze Wężownika, około 450 lat świetlnych od Ziemi. Glikolonitryl został odkryty w materiale, z którego formuje się gwiazda. Odkrycia dokonano za pomocą obserwacji prowadzonych przez Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), największy na świecie interferometr radiowy.