Wandale w alei Jan Pawła II. Zmieniono nazwę ulicy i szkoły

Zdjęcia zdewastowanych tablic Miejskiego Systemu Informacji pojawiły się dziś przed południem w portalach społecznościowych. - Ojej, wygląda na to, że ktoś się przejechał nocą po mieście i pozmieniał tabliczki ulic, szkół i parków imienia Jana Pawła II. Nie wiem kto to mógł być, ale jak coś, to tutaj można ściągnąć naklejki do wydrukowania – napisała jedna z aktywistek.