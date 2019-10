Tomasz Krzyżak o Tymoteuszu Szydło: Kapłaństwo wagi państwowej

Ksiądz, na dodatek syn premier, doskonale wpisywał się w wizerunek PiS. Tyle tylko, że robienie wokół niego show nieco mu zaszkodziło. Dziś politycy też nie pomagają.

Ksiądz Tymoteusz Szydło, syn byłej premier, poprosił swojego biskupa o bezterminowy urlop. Każdy duchowny ma do tego prawo. Jedni biorą urlopy, by zająć się chorymi rodzicami, inni sami mają problemy zdrowotne, jeszcze inni czują tzw. wypalenie zawodowe i potrzebują czasu, by przemyśleć swoje powołanie, itp. Kapłanów, którzy biorą takie urlopy, jest mnóstwo. Jedni potrzebują kilku miesięcy, inni roku. Jedni wracają do pracy, inni zrzucają sutanny i zaczynają nowe życie. Podjęcie właściwej decyzji wymaga czasu i spokoju. Syn byłej premier takiego komfortu nie ma. Spekulacji dotyczących powodów, dla których poprosił o urlop, jest bez liku. I nie zajmują się nimi wyłącznie internetowe portale plotkarskie, ale także poważne tytuły. Każdy ma swoją teorię i dochodzi do tego, że ucinaniem plotek zajmuje się wynajęty przez rodzinę byłej premier prawnik. Poniżej dalsza część artykułu

Ksiądz Tymoteusz ostatnie lata seminarium oraz pierwszy rok kapłaństwa przechodził jako syn urzędującej premier, a więc jednej z najważniejszych osób w państwie. Życiem rodzinnym takich ludzi interesują się media, bo tego oczekują od nich odbiorcy. W przeszłości śledzono m.in. różne wybryki synów czy karierę baletową córki Lecha Wałęsy. Interesowano się, co robi Aleksandra Kwaśniewska, dzieci Donalda Tuska, emocjonowano się życiem prywatnym Marty Kaczyńskiej. I nie jest to wyłącznie specyfika polska. Tak jest na całym świecie. Jedni politycy strzegą swojej prywatności, inni zaś sami wpuszczają dziennikarzy i fotoreporterów do swoich domów.

Zarówno ksiądz Szydło, jak i jego rodzina musieli się liczyć z tym, że łatwo nie będzie. Tymczasem zamiast pozwolić młodemu księdzu na ciche i spokojne wejście w kapłańskie życie, zgodzono się na to, by wokół jego święceń kapłańskich i mszy prymicyjnej zrobić prawdziwy show. Politycy PiS w pierwszych ławach na Jasnej Górze, powitanie przez metropolitę częstochowskiego, koncelebrujący mszę ojciec Tadeusz Rydzyk, kamery, flesze. Gratulacje od premiera Węgier... Można było odnieść wrażenie, że to uroczystość wagi państwowej. Z całą pewnością pasowała do wizerunku PiS.

Dziś ci sami politycy, którzy wówczas niemal namaścili młodego księdza na partyjnego kapelana, oburzają się krążącymi na jego temat plotkami i mówią o bezpardonowym ataku na jego rodzinę. Nie dostrzegają, że sami w pewnym sensie wyrządzili mu wtedy krzywdę. Tak samo jak ci, którzy dziś zajmują się rozpowszechnianiem plotek.