Data beatyfikacji prymasa ogłoszona

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia zakończył się formalnie na początku tego miesiąca. Papież Franciszek upoważnił wtedy prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do publikacji dekretu o cudzie, do którego doszło za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego. Nie wyznaczył jednak wtedy daty beatyfikacji. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz nie ukrywał, że prosił papieża o to, by odbyła się ona w Warszawie w okolicy dat związanych ze śmiercią Prymasa Polski (kardynał zmarł 28 maja 1981 roku, a jego pogrzeb odbył się 31 maja). W mediach spekulowano zatem, że beatyfikacja może się odbyć w niedzielę 31 maja – w 39. rocznicę pogrzebu.

Poniżej dalsza część artykułu