Polska pod Krzyżem. Ewangelizacja we Włocławku

Wydarzenie ewangelizacyjne "Polska pod Krzyżem” odbędzie się dziś na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem. Ma wziąć w niej udział nawet 100 tys. osób.

- To zaproszenie wszystkich Polaków do nawrócenia i do powrotu do Pana Boga – mówi Maciej Bodasiński, Katolickiej Agencji Informacyjnej z fundacji Solo Dios Basta. Poniżej dalsza część artykułu

Dodał, że to próba odpowiedzi na fakt, że Polacy, zwłaszcza młodzi, masowo odchodzą od wiary, a Kościół instytucjonalny przeżywa kryzys. – Choroba jest poważna, nie wystarczy nalepić plaster i ogłosić reformę. Trzeba spróbować zacząć wszystko na nowo, z Chrystusem. Wrócić do źródła, którym jest krzyż – zaznacza.

– Chcemy odnowić swoją wiarę u jej źródeł, pod krzyżem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Bez osobistego nawrócenie nie wydarzy się nic w wymiarze społecznym – podkreślił Maciej Bodasiński.

I dodał, że gdybyśmy wszyscy byli wierzący, to świat wokół nas byłby inny, Kościół byłby inny, a rezygnując z żywej wiary dopuszczamy do naszej rzeczywistości zło.

Jak informuje diecezja włocławska, spotkanie modlitewne "Polska pod Krzyżem" ma charakter pokutno-ekspiacyjny.

- Prosimy, aby taki nastrój panował również podczas pielgrzymowania do Kruszyna oraz w czasie powrotu do domów – apelują organizatorzy.

Wierni zaczęli przyjeżdżać na lotnisko pod Włocławskiem już rano. W tej chwili jest tam już ponad 20 tys. osób, które odmawiają różaniec i zawierzają Bogu Kościół i Ojczyznę.

O godz. 11.30 rozpocznie się pierwsza konferencja „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie".

O 15. msza święta pod przewodnictwem i z homilią biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, poprzedzona uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego. O godz. 17.30 zaplanowano kolejną konferencją ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanny Bątkiewicz-Brożek

Wieczorem, o godz. 20 odbędzie się Droga Krzyżowa, a po niej kilkugodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona niedzielną Eucharystią o godz. 3. Całość ma się zakończyć mszą świętą z niedzieli. Jutro przypada święto Matki Bożej Bolesnej.

Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 100 tys. wiernych. Specjalnie dla przyjezdnych uruchomione będą dodatkowe autobusy MPK (oznaczenie "Lotnisko), które będą kursowały co 20 minut na trasie: Dworzec PKS/PKP - Plac Wolności – lotnisko (pętla) od godz. 6.20 (14.09) do godz. 2.05 (15.09).

Organizatorzy prosili wiernych o przywiezienie domowych krzyży, które będą uroczyście poświęcone podczas modlitewnego spotkania. Apelowali także o zabranie ze sobą rzeczy cieplejszych oraz przeciwdeszczowych na wypadek trudniejszej pogody orz małych składanych turystycznych krzesełek bądź kocyków, na których będzie można usiąść (w sektorach nie będzie przygotowanych wcześniej miejsc siedzących: ławek, krzeseł, itp.).

Papież Franciszek pobłogosławił pielgrzymów, którzy wezmą udział w wydarzeniu. - Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W waszym kraju będzie ono dniem akcji ewangelizacyjnej nazwanej "Polska pod Krzyżem" - mówił Franciszek podczas audiencji środowej w Watykanie.

Dodał, że uczestnicząc w licznych nabożeństwach, spotkaniach modlitewnych, trwajcie wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp Krzyża Jej Syna, prosząc o potrzebne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczyzny. Wypraszajcie łaskę nawrócenia i opamiętania dla wielu, a przede wszystkim dar zwycięstwa dobra nad złem, które łatwo wkrada się do serca człowieka. Z serca wam błogosławię" – podkreślił Ojciec Święty.

Dla wiernych, którzy nie dojadą do Włocławka akcje zorganizowano w wielu diecezjach w ponad 800 miejscach w całej Polsce a także w Australii, Kanadzie, Irlandii, Anglii, USA, Belgii, Holandii, Austrii, czy Kazachstanie.

W katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze odbędzie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracyjnej, o godz. 17 Droga Krzyżowa, a godzinę później zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. bp. Marka Solarczyka. Po niej św. zawierzenie i błogosławieństwo przy Krzyżu Misyjnym.