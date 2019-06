Pogrzebane szanse fundacji "Nie lękajcie się"

To stwierdzenie i odejście Milewskiego z fundacji jest dla niej właściwie końcem działalności. Bo choć po skandalu związanym z Markiem Lisińskim fundacja usiłuje jeszcze ratować twarz – zleciła m.in. kontrolę swoich wydatków od momentu założenia do 31 maja 2019 roku, a przeciwko byłemu prezesowi złożyła doniesienie do prokuratury w sprawie wyłudzenia pieniędzy od podopiecznej fundacji – to Milewski wbił jej właściwie nóż w plecy. Jego odejście oznacza bowiem, że fundacyjny ster dzierżą teraz głównie osoby, które uznały, że temat pedofilii w Kościele jest na tyle nośny i emocjonalny, że da się na nim zbudować polityczny kapitał. Osoby pokrzywdzone są być może ważne, ale ważniejsze jest utrzymanie się przy politycznym życiu.

Było to widać chociażby w działaniu posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Chociaż wspomagała działalność fundacji od kilku lat, to dopiero gdy w połowie 2018 roku opuściła szeregi Nowoczesnej zaangażowała się bardziej. Była jedną ze współautorek mapy pedofilii oraz raportu, który w lutym tego roku trafił do papieża Franciszka. Krótko potem dołączyła do ugrupowania Roberta Biedronia, który zapowiada rozliczenie Kościoła z pedofilii i z drugiego miejsca startowała do europarlamentu. I choć jeszcze przed wyborami do PE była jedną z sygnatariuszek apelu do polityków „o niewykorzystywanie tragedii dzieci-ofiar księży pedofilów do bieżących rozgrywek politycznych", nie przeszkadzało jej to w budowaniu własnego wizerunku. Prawdopodobnie gdyby nie żenująca wpadka z oddaniem psów do schroniska – ponoć w związku z alergią na psią sierść – prawdopodobnie weszłaby do europarlamentu.