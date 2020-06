Zupełnie inna Lednica. W tym roku w internecie

Ale to nie znaczy, że tegoroczne XXIV Ogólnopolskie Spotkania Młodych Lednica 2000 się nie odbędą. Będą, tyle że w internecie. W tym roku pod hasłem „Cały Twój".

Spotkania rozpoczną się o godz. 14.45 Koronką do Miłosierdzia Bożego. O 15.30 konferencja o. Romana Bieleckiego OP, redaktora naczelnego dominikańskiego miesięcznika „W drodze", który będzie tłumaczył, co znaczą słowa „Cały Twój" i jak rozumieć ideę powierzenia się Bogu.

O godz. 19 oficjalne rozpoczęcie XXIV Spotkań Młodych Lednica 2000. Słowa powitania do wszystkich łączących się za pośrednictwem transmisji skierują duszpasterze Wspólnoty Lednica 2000 oraz zaproszeni goście.

O 19.10 - Opowieść o Ofiarowaniu Maryi w świątyni. "Inspiracją do tworzenia tegorocznego Spotkania było życie Matki Bożej. Dlatego tegoroczne Spotkanie rozpoczniemy od wysłuchania historii o dzieciństwie Maryi. Opowieści towarzyszyć będą niezwykłe rysunki na piasku tworzone przez Katarzynę Perkowską" – tłumaczą organizatorzy.

Godzinę później Apel Jasnogórski – łączenie z Częstochową. "Przeżyjemy go w wyjątkowej łączności Lednicy z Jasną Górą – miejscem, w którym Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zawierzył Polskę Maryi" – tłumaczą dominikanie. Podkreślają, że dziś na Jasnej Górze nie zabraknie lednickich akcentów.

O godz. 21.30 Gest „Płaszcza Maryi". Poświęcenie i przyjęcie szkaplerza lednickiego. "Podczas misterium oddamy się pod opiekę Maryi, symbolicznie chowając się pod płaszczem Matki Bożej. Będzie to także moment, w którym przyjmiemy poświęcone szkaplerze lednickie" - mówią organizatorzy Spotkań.

O godz. 21.40 na kanale lednickim na Facebooku Lednica 2000 - przemówienie Ojca Świętego Franciszka. "Każdy z papieży – Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek – co roku kierował przesłanie do młodych zgromadzonych pod Bramą-Rybą. W tym roku także wysłuchamy specjalnego przemówienia Ojca Świętego Franciszka do wszystkich uczestników Spotkania Młodych" – tłumaczą dominikanie.