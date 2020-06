Kto tuszował pedofilię w Radomiu?

Okazuje się jednak, że już sześć lat wcześniej – jesienią 2013 roku – do kurii zgłosił się mężczyzna, który poinformował biskupa, że jako dziewięciolatek był przez księdza S. (był on wówczas wikarym w Pionkach) molestowany seksualnie. Zgodnie z obowiązującym wówczas w Polsce prawem biskup nie musiał zgłaszać tej sprawy do prokuratury. Ale prawo kanoniczne przewiduje, że w takiej sytuacji powinien wszcząć tzw. wstępne postępowanie kanoniczne i po zbadaniu sprawy oraz uprawdopodobnieniu zarzutów przesłać sprawę Stolicy Apostolskiej. Nic takiego się nie stało.

Ręka w kroczu

Dotarłem do tego mężczyzny. Michał (imię zmienione) mieszkał w Pionkach. Ksiądz S. od początku lat 80. XX w. był tam wikariuszem. Oprócz pracy duszpasterskiej angażował się m.in. w harcerstwo organizując biwaki, obozy i zimowiska. Jako karateka prowadził też zajęcia sportowe.

– Parę razy byłem u niego w mieszkaniu, bo zapraszał na bajki. Ciągnęło mnie do oglądania bajek, bo plebania to było jedno z nielicznych miejsc gdzie był odtwarzacz wideo. Leżałem na dywanie w mieszkaniu księdza z oczami wlepionymi w ekran, a on się zabawiał. Byłem dzieciakiem i nie potrafiłem odmawiać, w sumie nie wiedziałem czy to, co robi, jest czymś złym – opowiada. – Raz, jakoś na krótko przed moją pierwszą komunią, do pokoju weszła zakonnica, zobaczyła mnie prawie nagiego, szybko się wycofała, on wybiegł za nią, ale prawie natychmiast wrócił do mieszkania, kazał mi się ubrać i iść do domu. Po tym zajściu więcej go nie widziałem, zniknął z Pionek. Nie było go na uroczystościach komunijnych. Wydaje mi się, że ta siostra zakonna komuś na niego doniosła i go przenieśli – mówi.

Michał przypomina sobie także inne zdarzenia z udziałem księdza, które miały charakter seksualny. – Pamiętam go jak przychodził na basen w czasie, gdy mieliśmy naukę pływania. Kiedy był tzw. czas wolny na zabawę w wodzie przychodził do nas i po kolei wrzucał nas do basenu. Za każdym razem łapał nas za krocze – mówi.

- To, co się wtedy działo tak naprawdę nazwałem dopiero, gdy byłem nastolatkiem, ale nadal to skrywałem w sobie. Raz zdobyłem jego numer telefonu. Zadzwoniłem do niego. Poznał mnie po głosie. A ja zapytałem czy pamięta, co mi zrobił. Odpowiedział jedynie krótko, że nic się wtedy złego nie stało i odłożył słuchawkę – opowiada ze łzami w oczach. – Kilka dni później ktoś dopadł mnie na ulicy. Złapał za ubranie i rzucił na latarnię. Usłyszałem, że mam się odp… od porządnego księdza. Czy tak postępuje ktoś, kto ma czyste sumienie? – pyta.