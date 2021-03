Końca zabawy jeszcze nie widać

Można oczywiście dyskutować ze stosunkowo niskim wymiarem kary (prokurator wnosił o sześć lat więzienia), ale najważniejsze, że w ogóle jest. W jakiejś mierze symboliczna, lecz jednak ważna dla osób pokrzywdzonych przez H., ważna dla innych ofiar, które wciąż tłumią swój ból i nie potrafią o nim powiedzieć głośno, nie są gotowe na to, by domagać się sprawiedliwości. Być może sprawa z Pleszewa – i oby tak się stało – doda im odwagi.

Pewien etap sprawy ks. H. się zakończył. Ale wciąż nie są zamknięte inne jej wątki. To z jednej strony proces kanoniczny księdza – po wyroku państwowego sądu, który dowiódł tego, że wykorzystywał seksualnie małoletnich – nie ma wątpliwości, że i on zakończy się karą. Być może nawet wydaleniem ze stanu kapłańskiego. Z drugiej zaś strony na drobiazgowe wyjaśnienie czeka jeszcze temat zaniedbań, jakich w odniesieniu do tej sprawy dopuścił się bp Edward Janiak.

Często daje się słyszeć od biskupów, że nie mają wpływu na to, w jakim tempie Watykan proceduje różne sprawy. Ale akurat w tego typu przypadkach (przypomnę tylko, że już od ponad roku trwa wyjaśnianie zarzutów sformułowanych pod adresem bp. Jana Szkodonia) powinni robić wszystko, by gdzieś nad Tybrem tryby w machinie poruszały się nieco szybciej. Innej drogi jak błyskawiczne powiedzenie prawdy i rzeczywiste wyciągnięcie konsekwencji po prostu nie ma. Nie da się odbudować zaufania do Kościoła, do biskupów i księży, nie da się zmienić ludzkiej mentalności bez determinacji i realnego działania. Zrozumieli to chyba wrocławscy dominikanie, którzy powołują niezależną, złożoną ze świeckich komisję, która ma zbadać zarzuty w stosunku do jednego z ich współbraci.