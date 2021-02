Sondaż: jak walczyć z pedofilią w Kościele

W czwartek po raz kolejny nie wpuszczono posłów opozycji do siedziby Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Chcieli przeprowadzić interwencję poselską. Przewodniczący Komisji prof. Błażej Kmieciak tłumaczył, że stało się tak ze względu na pandemię i dobro osób pokrzywdzonych, które przychodzą do siedziby Komisji. Ale z dziennikarzami członkowie Komisji spotkali się już bezpośrednio. Mimo szczytu zachorowań nie można w niej było uczestniczyć zdalnie, ani też zadawać w ten sposób pytań.

A temat pedofilii w Kościele staje się coraz bardziej niewygodny – zarówno dla hierarchów, jak i dla władzy próbującej chronić duchownych. IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" zapytał respondentów o to, czy w świetle kolejnych skandali, które wstrząsnęły Kościołem, dotyczących wykorzystywania seksualnego nieletnich można uznać, że instytucja ta „poradzi sobie z tymi problemami sama" – uważa tak 11 proc.

Kolejna możliwość to presja społeczna: „Żeby Kościół rozliczył się z tych spraw potrzebny jest nacisk wiernych, mediów, etc." – tego zdania jest 22,5 proc. badanych.

Tylko 2,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania, co oznacza, że sprawa pedofilii wśród księży jest powszechnie znana. A ci, którzy ufają Kościołowi, że sam rozwiąże ten dramatyczny problem, stanowią zaledwie jedną dziesiątą badanych.

Odsetek respondentów w poszczególnych grupach różni się w zależności od deklaracji wiary badanego. Wśród osób deklarujących, że są „wierzące i praktykujące", w możliwość rozwiązania problemu przez Kościół we własnym zakresie wierzy 28 proc. badanych, a w grupie „wierzących i niepraktykujących" – już tylko 7 proc. Z kolei „niewierzący i niepraktykujący" w ogóle takiej możliwości nie wskazali. Odwrotnie jest w kwestii państwa: „niewierzący i niepraktykujący" najczęściej je wskazują jako instytucję sprawczą w kwestii pedofilii wśród duchownych – 52 proc., podobnie jak „niewierzący, praktykujący" – 54 proc. Wśród wiernych w moc państwa wierzy tylko 17 proc.

Komisja na widelcu

Mimo że największa grupa badanych wskazuje państwo jako siłę mogącą zaradzić pedofilii w Kościele, wydaje się, że niewiele ono robi w tej sprawie. Konferencja Państwowej Komisji ds. Pedofilii sprawiała wrażenie raczej chaotycznych i nerwowych tłumaczeń niż chęci poinformowania. Pytana o to, dlaczego kazała się tytułować „ministrem", wieceprzewodnicząca Barbara Chrobak zaprzeczyła, by tak było. Tak jednak właśnie zwrócił się do niej parę minut później przewodniczący Kmieciak. Nie zaprzeczyła też, że jest członkiem Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, dodając tylko, że jest „nieaktywna", choć dziennikarze udowadniali, że pełni partyjną funkcję.