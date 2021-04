Papież apeluje o sprawiedliwy podział szczepionek

Papież mówił o pandemii i związanej z nią bardzo trudnej sytuacji. „Kryzys społeczny i gospodarczy jest bardzo głęboki. Uderza zwłaszcza najuboższych. Mimo to, i to jest skandaliczne, nie ustają konflikty zbrojne i zbrojenia. To jest skandal naszych czasów”. Franciszek wezwał władze do zaoferowania ubogim „pomocy niezbędnej do zapewnienia wystarczających środków do życia".

"Wzywam całą społeczność międzynarodową do wspólnego zaangażowania się w przezwyciężanie opóźnień w dystrybucji szczepionek i promowanie dzielenia się nimi, zwłaszcza z krajami najbiedniejszymi", zaapelował papież.