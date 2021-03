"Nie chcemy nic ukrywać". Prymas Polski deklaruje wolę współpracy Kościoła z komisją ds. pedofilii

Po postępowaniu dotyczącym sygnalizowanych zaniedbań (...) w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją" abp Sławoj Leszek Głódź i abp Edward Janiak zostali ukarani przez Watykan.

Duchowni muszą zamieszkać poza swymi dotychczasowymi diecezjami i mają zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych na terenie tych diecezji, muszą także wpłacić kwotę na rzecz "Fundacji św. Józefa" z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Czy ukaranie hierarchów to dobra wiadomość dla polskiego Kościoła? - To jest potwierdzenie tego, że przepisy, które papież Franciszek wprowadził w swoim motu proprio "Vos estis lux mundi" (...) są realizowane - ocenił prymas Polski abp Wojciech Polak w rozmowie z Radiem Plus.

- To znaczy, że każde zgłoszenie takich zaniedbań przez wiernych czy przez duchownych jest przez Stolicę Apostolską szczegółowo sprawdzane i że papież Franciszek dokonuje oceny i wydaje, tak jak w tym wypadku, suwerenną decyzję - dodał.