Arcybiskup Jędraszewski o rosnącej liczbie aktów apostazji

Metropolita krakowski powiedział, że w Archidiecezji Krakowskiej apostazji dokonywało średnio 50-60 osób rocznie, ale w 2019 r. liczba ta wzrosła do 123, w 2020 r. - do 445.

- Proszę was, róbcie wszystko, aby ten dramatyczny akt odejścia był jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo Kościół jest miłującą matką, bo Kościół to jest także ten ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna, gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami - mówił abp Marek Jędraszewski.

W czasie pokutnej modlitwy kapłanów Archidiecezji Krakowskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej metropolita nawoływał do modlitw, dawania jałmużny oraz do postu, który, jak podkreślił, jest drogą do odzyskania wewnętrznej wolności i panowania nad sobą.