Benedykt XVI krytykuje "katolików fanatyków" za teorie spiskowe

Emerytowany papież udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”, krytykując w nim konserwatystów niezadowolonych z bardziej liberalnego papieża Franciszka, którzy często wyrażali wątpliwości, czy dobrowolnie ustąpił ze stanowiska. - To była trudna decyzja. Ale to był w pełni świadomy wybór i myślę, że dobrze się spisałem - powiedział. - Część moich bardziej fanatycznych przyjaciół wciąż jest zdenerwowana. Nie zaakceptowali mojego wyboru - przyznał.

Benedykt XVI ma 93 lata i jest najstarszym papieżem w historii. Były biskup Rzymu papieżem został mianowany w 2005 roku. Stolicą Apostolską kierował do 2013 roku, kiedy ustąpił z urzędu. Obecnie mieszka w byłym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Ogrodów Watykańskich.

Były papież mówił także o tym, że ci, którzy odmawiają przyjęcia jego rezygnacji, pielęgnują „teorie spiskowe”, że został zmuszony do odejścia. - Nie chcą wierzyć, że był to świadomy wybór. Moje sumienie jest czyste - zaznaczył.

Benedykt XVI zwrócił się również do tych, którzy nadal uważają go „za prawdziwego papieża” i są wrogo nastawieni do Franciszka. - Jest tylko jeden papież i jest nim Franciszek - podkreślił.