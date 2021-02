Isakowicz-Zaleski: Wrogami Kościoła są ci, którzy tuszują

- Z bieżących spraw Kościoła w Polsce najboleśniejszą sprawą jest nieoczyszczenie struktur kościelnych z ludzi niegodnych i także konflikt sumienia, jaki mają katolicy z powodu działań czy zaniechań hierarchów - powiedział. - Oczywiście nie dotyczy to wszystkich księży biskupów - zastrzegł.

O sprawę w TVN24 pytany był w środę ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który w ubiegłym roku został zgłoszony do państwowej komisji ds. pedofilii, jednak nie został wybrany przez posłów.

We wtorek Katolicka Agencja Informacyjna poinformowała o śmierci ks. Andrzeja Dymera . Duchowny miał 58 lat. Zarzuty molestowania seksualnego stawiali księdzu byli wychowankowie, m.in. z ośrodka dla trudnej młodzieży. Dymer był jego szefem w latach 90. Przed laty dziennikarze dowiedli, że kolejni biskupi wiedzieli o zarzutach przynajmniej od kilku lat, jednak żaden z nich nie zawiadomił o sprawie prokuratury.

Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego, bezczynność hierarchów w sprawie oskarżeń pod adresem duchownych wynika z "mentalności, która niszczy Kościół w Polsce". - Mentalność oblężonej twierdzy, to jest wyniesione z czasów komunizmu. To też sprawa mojego pokolenia, które było nękane przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale przecież komunizm skończył się 30 lat temu - dodał.

Czytaj także: Państwowa komisja ds. pedofilii zamyka sprawę ks. Dymera

- Krycie, tuszowanie, manipulowanie nie chroni Kościoła, wręcz odwrotnie, doprowadza do takich skandalicznych rzeczy. Uważam, że w chwili obecnej, jeżeli nie nastąpią dymisje czy autodymisje, czyli sami odpowiedzialni za tuszowanie nie odejdą, to będziemy świadkami kolejnych negatywnych działań, które uderzają w cały Kościół, we wszystkich wiernych, szczególnie w uczciwych księży, którzy pełnią posługę, a muszą później ponosić konsekwencje takich zaniechać - podkreślił ks. Isakowicz-Zaleski.

Pytany, czy śmierć ks. Dymera kończy sprawę szczecińską rozmówca TVN24 powiedział, że nie. Ocenił, że jego zdaniem przewlekłość procedur była świadoma. - To jest destrukcja, działanie, żeby nie odbyły się te procesy. Ona uderza także w tych duchownych czy osoby, którym postawiono zarzuty, którzy są niewinni, ale nie są w stanie udowodnić tej niewinności, bo proces trwa kilkanaście lat - zaznaczył.

- Mentalność oblężonej twierdzy polega na tym, że jakakolwiek krytyka Kościoła to jest atak na Kościół. I tak to się rozgrywa. Jest odwrotnie - osoby, które upominają się o prawdę, o naprawę pewnych struktur, jak np. sądów kościelnych, nie są wrogami Kościoła; odwrotnie - wrogami Kościoła są ci, którzy tuszują, manipulują, którzy wykorzystują struktury kościelne do własnych karier - mówił.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ocenił, że musi dojść do przełomu. - Moim zdaniem przełomem są jednak dymisje - podkreślił.