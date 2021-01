Ksiądz z Gorzowa modłił się za „szczepionkę nie budzącą kontrowersji moralnych”

Od słów ks. Krysztofiaka, który w gorzowskiej parafii jest rezydentem i kapelanem hospicyjnym, odciął się proboszcz parafii. - Były to słowa, które są prywatną opinią księdza Piotra Krysztofiaka i padły poza protokołem. Była przygotowana modlitwa wiernych do odczytania, ksiądz miał podyktowane to co miał przeczytać. Była to msza transmitowana na całą diecezję, więc ksiądz miał modlić się m.in. za zdrowie biskupa Adama (Dyczkowskiego, chorego na Covid-19 - red.), w intencji biskupa Antoniego (Stankiewicza - red.) o łaskę nieba, ponieważ zmarł. Dodatkowo miał się modlić za misję i w intencji wszystkich służb w walczących z koronawirusem. Raptem ksiądz zaczął się modlić w intencji wykrycia nowej szczepionki, aby nie było kontrowersji i nie była ona przygotowywana z ciał abortowanych dzieci. Ksiądz został został pouczony o niestosowności tej wypowiedzi. O tym fakcie poinformowałem również biskupa – powiedział ks. Bogusław Kaczmarek w rozmowie z gorzowianin.com.

Proboszcz zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec księdza rezydenta, w tym zakaz publicznych wypowiedzi. - Nigdy się nie spodziewałem, że zrobi coś takiego bez mojej wiedzy i bez konsultacji ze mną. My opieramy się na dokumentach watykańskich, Kongregacji Nauki i Wiary, która mówi o tym, że każda szczepionka w dobie pandemii jest akceptowalna i moralnie dopuszczalna. To samo stanowisko poparła Konferencja Episkopatu Polski, więc jako parafia oficjalnie popieramy szczepionki - powiedział ks. Kaczmarek.

Eksperci KEP w swojej nocie zaznaczyli, że nikt nie powinien być zmuszany do korzystania ze środków prewencji, takich jak szczepionki.