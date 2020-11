Kard. Henryk Gulbinowicz nie jest już honorowym obywatelem Wrocławia

Posłanka Małgorzata Tracz poinformowała za pośrednictwem Twittera, że podczas piątkowej sesji Rady Miasta Wrocławia radni przejęli uchwałę ws. odebrania kard. Gulbinowiczowi tytułu honorowego obywatela miasta, który nadano mu w 1996 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 28 radnych. Przeciwko niej było radnych i trzech wstrzymało się od głosu.

„Rada Miejska Wrocławia odebrała właśnie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Stało się to na wniosek mój oraz wrocławskiego koła partii Zieloni. Dziękuję za tę decyzję i symboliczne oddanie sprawiedliwości ofiarom. To słuszna decyzja” - czytamy we wpisie opublikowanym przez posłankę.

Rada Miejska Wrocławia odebrała właśnie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi. Stało się to https://t.co/bjr3vX6957. na wniosek mój oraz @ZieloniWro. Dziękuję za tę decyzję i symboliczne oddanie sprawiedliwości ofiarom. To słuszna decyzja. — Małgorzata Tracz (@GoTracz) November 20, 2020