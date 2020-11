Razem chce pozbawić Jana Pawła II honorowego obywatelstwa Warszawy

„10 listopada 2020 roku ukazał się raport Watykanu na temat Theodore'a Edgara McCarricka. Wynika z niego, że papież Jan Paweł II wiedział o zarzutach nadużyć seksualnych wobec nieletnich przez duchownego, przed jego nominacją na stanowisko metropolity Waszyngtony. Pomimo tej świadomości już w następnym roku wyniósł go do godności kardynalskiej” - czytamy w petycji, złożonej do urzędu miasta. Zdaniem jej autorów ani Jan Paweł II, ani „dwaj inni przedstawiciele polskiego Kościoła”, nie zasługują na przywilej honorowego obywatelstwa Warszawy.

Poniżej dalsza część artykułu