Nie żyje kard. Henryk Gulbinowicz

Kardynał Henryk Gulbinowicz na czele archidiecezji wrocławskiej stał przez blisko 30 lat. Metropolitą wrocławskim mianował go w 1976 roku papież Paweł VI – wcześniej przez sześć lat Henryk Gulbinowicz był administratorem apostolskim w Białymstoku. Na emeryturę przeszedł w 2004 roku. W latach 80. pomagał działaczom podziemia antykomunistycznego – w swojej rezydencji ukrywał m.in. pieniądze "Solidarności".

Informację o śmierci 97-letniego duchownego Radiu Wrocław potwierdził prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, w którym kardynał Henryk Gulbinowicz przebywał od kilkunastu dni.

Rok temu – po emisji filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" - pojawiły się informacje, że w przeszłości hierarcha molestował seksualnie nieletnich. Wszczęto w tej sprawie wstępne dochodzenie kanoniczne i papiery przekazano do Rzymu. W międzyczasie okazało się też, że w czasach PRL hierarcha współpracował z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa – niewykluczone, że szantażowano go ujawnieniem jego homoseksualnych skłonności. Fakt tej współpracy opisał w naukowym tekście prof. Rafał Łatka, a wkrótce ma się także ukazać książka na ten temat.

Kilka dni temu – 6 listopada – Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała, że na hierarchę nałożono sankcje dyscyplinarne. Zakazano mu uczestnictwa w publicznych celebracjach liturgicznych oraz spotkaniach, zakazano używania insygniów biskupich, zdecydowano także, że po śmierci hierarcha nie będzie miał nabożeństwa w katedrze i nie zostanie w niej pochowany. Nakazano mu także wpłatę na rzecz Fundacji św. Józefa, która pomaga osobom molestowanym przez duchownych.

Przyczyn nałożenia tak dotkliwych sankcji nie podano. Poinformowały o nich watykański serwis vaticannews.va oraz oficjalny dziennik Stolicy Apostolskiej "L'Osservatore Romano". Gulbinowicz miał zostać ukarany za molestowanie, czyny homoseksualne oraz współpracę z SB.

Zdaniem abp. Józefa Kupnego – obecnego metropolity wrocławskiego – decyzje Watykanu w sprawie hierarchy nie są sądem lecz "wyrazem ludzkiej uczciwości wobec osób, które w przeszłości doznały krzywd i cierpienia". "Przede wszystkim tym osobom należy się słowo »przepraszam«. Prośbę o wybaczenie kieruję także do was, którzy każdego dnia ofiarnie i z dużym poświęceniem budujecie Kościół na Dolnym Śląsku" - napisał w specjalnym liście do diecezjan abp Kupny.

Na razie nie wiadomo kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb kard. Henryka Gulbinowicza.