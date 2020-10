Abp Polak: Kościół nie potrzebuje ochrony ze strony państwa

- Każda rozmowa jest konieczna i podstawowa. Kościół, jeśli będzie w dialogu (ws. ustawy aborcyjnej) uczestniczył, to z tym przesłaniem, które przypominamy: o świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół nie będzie wpływał w tym dialogu, w jaki sposób te regulacje prawne mają zostać rozwiązane. Od tego są parlamentarzyści, politycy - dodał.

- Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób poniosło śmierć - stwierdził premier.

Arcybiskup komentował także o deklaracje odejścia z Kościoła. W internecie coraz więcej młodych ludzi zapowiada taki krok.

- Chciałbym młodym ludziom powiedzieć: nie podejmujmy decyzji pod wpływem emocji, tego co się dzieje, pod wpływem naszego rozgoryczenia czy nawet gniewu, który jest w nas. To nie są dobre decyzje, które mają wpływać na całe nasze ludzkie życie. To są bardzo często decyzje podejmowane na gorąco - powiedział.

- Poczekajcie. Zastanawiajcie się również nad tym, że to dotyczy całego naszego życia - dodał.

Prymas mówił również o słowach wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, który wzywał działaczy PiS do obrony kościołów. - Kościół nie potrzebuje żadnego parasola ochronnego ze strony państwa. Kościół potrzebuje tej słusznej autonomii, która jest między państwem i Kościołem - do działania i głoszenia Ewangelii - powiedział.