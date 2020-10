Koronawirus w Polsce - premier Morawiecki ogłasza nowe obostrzenia

W związku z rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął kolejne decyzje. 31 października, 1 i 2 listopada cmentarze będą zamknięte. Pracownicy administracji publicznej mają pracować zdalnie, jeśli jest to możliwe. - Całkowitego lockdownu gospodarki, podobnie jak kościołów, nie ogłaszamy - oświadczył szef rządu. W listopadzie możliwe są kolejne restrykcje, jeśli tempo wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 będzie wykładnicze.

- Jutro z ministrem Niedzielskim przedstawimy informacje dotyczące zarówno dnia Wszystkich Świętych, ale także kwestii dotyczących pracy biurowej i kilku innych tematów, które chcemy dodatkowo jeszcze uregulować w taki sposób, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażeń, bo o to tutaj przede wszystkim chodzi - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając dzisiejszą konferencję prasową. - Szybkie działania wiosną i latem dały nam poczucie bezpieczeństwa. Druga fala zmiotła to poczucie - powiedział w piątek Mateusz Morawiecki. Przyznał, że także w Polsce popełniono błędy. - Pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami, musimy myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za dwa - mówił, wspominając o świętach Bożego Narodzenia. Co z dniem Wszystkich Świętych? - W dzień poprzedzający, dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - oświadczył premier. - Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach wiele osób poniosło śmierć - stwierdził Morawiecki. Ocenił, że ryzyko jest ogromne i poinformował, że uznał, iż tradycja jest mniej ważna niż życie. Z informacji Kancelarii Premiera wynika, że zamknięcie cmentarzy nie będzie dotyczyło uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. Poniżej dalsza część artykułu

! W dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte !

* nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych. pic.twitter.com/Wf7957826a — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 30, 2020

Alarm dla seniorów Apel do seniorów o niewychodzenie z domów przyjmuje formę alarmu, "bardzo mocnej dyspozycji", żeby seniorzy zostali w domu przez co najmniej dwa tygodnie. Ci, którzy nie muszą wychodzić, powinni zostać w domach - mówił Morawiecki. - Seniorzy muszą pozostać w domach, nie spotykać się z dziećmi, z wnukami, z młodzieżą - zaznaczył. - Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy mogą, muszą pracować zdalnie. To regulacja na najbliższe dwa tygodnie z możliwością przedłużenia - oświadczył Mateusz Morawiecki. Zaapelował o zostawienie pracowników na pracy zdalnej do przedsiębiorców. Premier ocenił, że należy przerwać łańcuch transmisji koronawirusa. Nie zapadła decyzja o zamknięciu żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych dla dzieci z klas 1-3. Odnosząc się do ostatnich protestów po orzeczeniu TK w sprawie aborcji szef rządu wspomniał o propozycji prezydenta Andrzeja Dudy dot. nowej ustawy. Zapewnił, że rozumie gniew i rozumie kobiety. Zaapelował do protestujących o zostanie w domach.

Przestrzegaj aktualnych zasad bezpieczeństwa?



Dbajmy o siebie i innych. pic.twitter.com/xGeVnWKD4z — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 30, 2020

Niedzielski: Automatyczna kwarantanna dla domowników osoby chorej Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w ostatnich dniach przekroczono ponad 20 tys. przypadków SARS-CoV-2 na dobę, ale przy większej liczbie wykonywanych testów na koronawirusa. Niedzielski dodał, że rzeczywista liczba nowych zakażeń mieści się w granicach między trendem wzrostu wykładniczego a liniowego. Od połowy października, kontynuował, widać malejącą tendencję jeśli chodzi o wzrost liczby zakażeń. Optymistyczny wariant to teraz scenariusz stabilizacji - powiedział minister zdrowia. Dodał, że ma miejsce eskalacja pandemii. Szef resortu zdrowia poinformował także o istotnych zmianach dotyczących kwarantanny i testów na koronawirusa. - Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu nie musieli czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny - oświadczył Niedzielski. - Apeluję do wszystkich - jeżeli macie współdomownika, który ma dodatni wynik testu, zostańcie w domu, zostańcie na kwarantannie. Zostaniecie automatycznie wpisani do kwarantanny, oczywiście zadzwoni również do was pracownik sanepidu, żeby załatwić takie formalności jak wpisanie do systemu, który jest potem podstawą do wypłacenia świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu, automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna - przekazał.

Nowa definicja przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 - Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej zmianie w strategii walki z pandemią. Przyjmujemy sobie od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR - oświadczył Adam Niedzielski. - Do tej pory nawet po zastosowaniu testu antygenowego należało i tak wykonać test PCR, potwierdzający. Zmieniamy definicję krajową "przypadku". Teraz już nie tylko test PCR, ale objawy i test antygenowy będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirusa i nie potrzebuje potwierdzenia - dodał minister zdrowia. - Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi - zaznaczył. Zmiana ma umożliwić szybkie testowanie.

Horban: Koronawirus rozprzestrzenia się już powszechnie Krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, główny doradca premiera ds. walki z epidemią koronawirusa prof. Andrzej Horban stwierdził, że rozprzestrzenianie się koronawirusa nie jest już ogniskowe, lecz powszechne. Pracujący w szpitalach i przychodniach nie będą od razu wysyłani na kwarantannę w czasie oczekiwania na wynik testu na SARS-CoV-2 - oświadczył zaznaczając, że był to postulat przedstawicieli środowisk medycznych.

Premier zaprasza do dialogu w sprawie aborcji Czy obostrzenia mają szansę zmienić sytuację, gdy w całym kraju trwają demonstracje? - został zapytany premier. - Na rządzących spoczywa odpowiedzialność podejmowania właściwych decyzji w danych realiach. Podkreślamy ogromne zagrożenie epidemiczne, które jest tworzone przez te protesty - odparł. Mateusz Morawiecki dodał, że jest gotowy na dialog w sprawie nowych przepisów dotyczących kwestii aborcji. Jakie kroki w sprawie dialogu zamierza podjąć premier? - Były takie próby już wczoraj zaproszenia przedstawicieli opozycji do rozmów. Nie zostały przyjęte, ale ja je ponawiam, ponieważ trzeba rozmawiać - powiedział Morawiecki, zapraszając na rozmowy na poniedziałek. Czy kościoły będą zamykane? Pytany o to szef rządu powiedział, że zostaje utrzymany obecny limit (jedna osoba na 7 metrów kwadratowych i zachowywanie odległości co najmniej 1,5 m). - Całkowitego lockdownu gospodarki, podobnie jak kościołów, nie ogłaszamy - oświadczył Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd zachęca starsze osoby wierzące do uczestniczenia w transmitowanych mszach św. Premier zadeklarował, że być może dalej idące obostrzenia będą mogły zostać ogłoszone na początku listopada. Zastrzegł, że ewentualne decyzje będą poprzedzone analizą sytuacji. Prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych restrykcji będzie wyższe jeśli tempo wzrostu liczby zakażeń będzie wykładnicze.

Nauka zdalna, gastronomia tylko na wynos i dowóz Poprzednie nowe obostrzenia zostały ogłoszone przed tygodniem. Informując o tym szef rządu zapowiedział możliwość wprowadzenia kolejnych restrykcji, jeśli sytuacja się nie poprawi. Od tamtej pory dzienna liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce wzrasta, z weekendowym spadkiem, o którym raporty informowały w niedzielę i poniedziałek. W ubiegłym tygodniu w piątek były 13 632 nowe zakażenia, w obecny piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 629 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce oraz śmierci 35 osób na COVID-19 i zgonach 167 osób, u których COVID-19 współwystępowało z innymi schorzeniami. Od 24 października cała Polska stała się strefą czerwoną. W szkołach podstawowych w klasach 4-8 wprowadzono zdalny tryb nauczania. W godz. 8:00-16:00 osoby do 16 roku życia mogą się przemieszczać tylko pod opieką dorosłego (nie dotyczy to drogi do i ze szkoły). Lokale gastronomiczne mogą dostarczać wyłącznie jedzenie na wynos. To obostrzenie miało obowiązywać przez dwa tygodnie z możliwością przedłużenia. Przed tygodniem zakazane zostały zgromadzenia w miejscach publicznych powyżej 5 osób, z wyłączeniem mieszkających lub pracujących razem. Zamknięte zostały sanatoria.

Limity w kościołach, sklepach i autobusach, zamknięte baseny Równolegle wciąż obowiązują poprzednie obostrzenia. W placówkach handlowych o powierzchni do 100 metrów kwadratowych obowiązuje limit 5 osób na kasę, w większych - limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Szkoły wyższe i ponadpodstawowe prowadzą nauczanie zdalnie. W całym kraju wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności. W wydarzeniach kulturalnych w pomieszczeniach może brać udział nie więcej niż 25 proc. widowni. Baseny i siłownie zostały objęte zakazem działalności. W uroczystościach religijnych obowiązuje limit jednej osoby na siedem metrów kwadratowych. Pojazdem komunikacji publicznej może podróżować maksymalnie tyle osób, ile wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich. Nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej obowiązuje w całym kraju.