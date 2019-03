Sondaż: Czy już czas zarejestrować Kościół Latającego Potwora Spaghetti

Czy należy dopuścić do rejestracji polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Polacy, którzy deklarują wiarę w bóstwo, złożone z makaronu, pulpecików i oczu na słupkach, chcieliby wyznawać ją całkowicie legalnie. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", w styczniu złożyli pastafarianie w tej sprawie skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Większość ankietowanych (56 proc.) uważa, że nie należy dopuścić do rejestracji polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Taki pomysł popiera jedynie 15 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 29 proc. respondentów.

- Częściej przeciwnikami rejestracja takiej religii w Polsce są kobiety (58 proc.), osoby powyżej 50 lat (60 proc.) oraz badani o wykształceniu średnim (57 proc.). Takiego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (63 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (69 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Wydaje się, że sondaż w rzeczywistości określił nie tyle stanowisko mieszkańców naszego kraju na interesujący nas problem administracyjnoprawny – przy całej mej sympatii dla tego narodu i egalitarystycznych dążeń, problem od początku był przystępny dla dość wąskiego kręgu, zaś trzykrotne, silnie rozbieżne wewnętrznie orzecznictwo WSA w Warszawie według mnie nikomu bynajmniej zrozumienia nie ułatwiło – lecz zwyczajnie stopień sympatii względem podmiotu – komentuje w rozmowie z serwisem rp.pl Krzysztof Listowski, Naczelny Przełożony Polskiego Kościół Latającego Potwora Spaghetti.

- Wydaje się zatem, że rezultat pokazuje nam przede wszystkim, jak duże jest przyzwolenie populacji na nadanie uprawnień niezbyt wciąż rozpoznawalnej, ekscentrycznej w dodatku, mniejszości religijnej. Mieszkańcy tego kraju mają do sfery kulturowej podejście raczej konserwatywne, co pozwala postawić odważną tezę, że tak naprawdę wynik wcale nie jest silnie niekorzystny, lecz w jakiś sposób typowy. Pokazuje nam, rzecz jasna, że długa przed PKLPS droga do stworzenia silnego i pozytywnego wizerunku, nie możemy jednak zapominać, że jako przedstawiciele mniejszości raczej nie mamy szans być zbyt mocno popierani. Dlatego tedy raczej mieliśmy nadzieję, że nasze interesy zabezpieczy nie wola ludu, lecz ustawa. I nadal uważamy, że ono było do tego władne, mimo niechęci państwowych organów. Pozostaje nam wierzyć, że nasze prawa zabezpieczą organy Rady Europy – kwituje Listowski.