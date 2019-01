O. Ludwik Wiśniewski: Polska jest już trochę inna

Ojciec Ludwik Wiśniewski, który w czasie uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza w Gdańsku wygłosił mocne przemówienie przeciwko mowie nienawiści, teraz w rozmowie z Onetem mówi, że obserwując reakcję ludzi po tym pogrzebie, "myśli, że Polska jest już trochę inna".

- Podczas wyborów zobaczymy, jaki będzie język polityków. Dowiemy się, czy ludzie potrafią wypowiadać się z szacunkiem o innym człowieku i konkurencie - zaznacza duchowny w rozmowie z Onetem.

- Po moich słowach była reakcja prezydenta Andrzeja Dudy. W programie Moniki Olejnik podziękowałem mu za to. Po jego słowach wydaje mi się, że powoli do ludzi zaczyna docierać. Nie można bezpodstawnie mówić, że ktoś zbrodniarzem i złodziejem. Jeżeli ktoś tak mówi, to nie ma prawa zajmować wysokiego stanowiska - podkreślił o. Wiśniewski.

Duchowny skrytykował też Grzegorza Schetynę, który po jego słowach uznał, że są one skierowane przede wszystkim do partii rządzącej. - Jak można było powiedzieć, że to wezwanie było skierowane do innych? A oni są niewinni? Jeżeli ktoś na takim stanowisku uważa się za niewinnego to się kompromituje - stwierdził.

Mówiąc o debacie publicznej w Polsce o. Wiśniewski stwierdził, że "najgorsze jest to, iż klasa polityczna zaczyna zachowywać się jak taki margines społecznych". - Ważne, by ten apel usłyszeli politycy, bo to od nich zależy, jak będzie wyglądał język debaty publicznej - dodał.