Sondaż: Czy lekcje religii finansować z budżetu państwa

Czy lekcje religii należy finansować z budżetu państwa? Większość respondentów nie ma wątpliwości – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Przygotowany przez Inicjatywę Polską i zaprezentowany w święto Trzech Króli projekt ustawy zakłada m.in. zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa.

„Zaczynamy od uregulowania kwestii religii w szkołach, bo w szkołach wszystko się zaczyna. Nie widzimy też żadnych podstaw do finansowania kościoła z budżetu państwa” – mówiła Barbara Nowacka, liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska, na konferencji rozpoczynającej zbiórkę podpisów pod petycją "w sprawie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o świeckim państwie".

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Adrianik podkreślił, że obecność religii w szkołach jest "polską tradycją", z której wyłamano się jedynie podczas 40 lat komunizmu.

Pomysłu wyprowadzenia nauczania religii ze szkół, a nawet „tylko" zaprzestania jej finansowania z budżetu państwa, nie można traktować inaczej niż jako próbę rozniecenia zimnej wojny religijnej – ocenia Aleksander Hall.

Większość respondentów (56 proc.) uważa, że lekcje religii nie powinny być finansowane z budżetu państwa. 28 proc. ankietowanych jest zwolennikami przeznaczania na ten cel środków publicznych. Jednoznacznego zdania w tej sprawie nie umiało zająć 16 proc. badanych.

- Częściej przeciwnikami finansowania z budżetu państwa lekcji religii są kobiety (58 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (58 proc.) oraz badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (65 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek przeciwników tego pomysłu – z 44 proc. w grupie do 24 lat, do 64 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Nie ma żadnych wątpliwości, że pomysł Nowackiej jest skrojony pod rok wyborczy. W 2019 r. konkurencja o głosy na szeroko pojętej lewej stronie będzie wyjątkowo ostra – ocenia Michał Kolanko.