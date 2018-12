Cerkiew: Zjednoczenia nie będzie

Patriarcha Konstantynopolitański nie ma prawa ingerować w sprawy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej - mówi “Rzeczpospolitej” Władimir Legojda, rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego.

Rzeczpospolita: W piątek wieczorem Patriarchat Konstantynopolitański wydał komunikat, z którego wynika, że Święty Synod przygotował “kartę konstytucyjną” ukraińskiej Cerkwi. Czy to oznacza, że w Kijowie mogą świętować autokefalię?

Władimir Legojda: Nie wiem co to oznacza. Od początku Konstantynopol ciągle składa obietnice i potwierdza, że ta autokefalia będzie. Wszystkie te komunikaty ograniczają się jednak do ogólnych i niezrozumiałych sformułowań. Mam wrażenie, że tam nie mogą się dogadać i podtrzymują jedynie temat w przestrzeni medialnej. Chodzi tu raczej o to, że Konstantynopol jest zainteresowany znajdującymi się na Ukrainie nieruchomościami i świątyniami.

A może chodzi o to, że ukraińskie cerkwie mają przeprowadzić sobór zjednoczeniowy i wybrać zwierzchnika nowej Cerkwi. Dopiero wtedy oficjalnie zostanie przekazany tomos czyli decyzja o nadaniu autokefalii.

Nawet jeżeli odbędzie się jakieś zebranie, jak to można nazywać soborem zjednoczeniowym? Podczas ostatniego synodu Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC MP, patriarchatu moskiewskiego - red.) prawie cały episkopat opowiedział się przeciwko autokefalii. Logika Konstantynopola była taka, że UPC MP zjednoczy się tak zwanym patriarchatem kijowskim, który my uważamy za rozłamowców. Żadnego zjednoczenia nie będzie.

