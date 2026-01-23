4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 23.01.2026 10:57 Publikacja: 23.01.2026 10:00
Należąca do Cerkwi Rosyjskiej (ROCOR) parafia ojca Mosesa McPhersona w Austin potroiła liczbę wiernych w ciągu ostatniego półtora roku. Sam ojciec McPherson (na zdjęciu) też jest konwertytą, byłym ewangelikiem
Foto: Holy Mother of God
Niepokoi mnie negatywne postrzeganie Rosji przez Amerykanów – mówi aktywny wierny Cerkwi Prawosławnej podporządkowanej Patriarchatowi Moskiewskiemu. – Mainstreamowe media prezentują wypaczony obraz wojny na Ukrainie. Myślę, że to relikt związany z generacją baby boomerów, którzy zostali ukształtowani w czasie zimnej wojny i, zupełnie nie rozumiem dlaczego, twierdzą, że Rosja jest zła.
Zapewne niewielu spośród Państwa zaskoczył ten obrazek. Liczba zdziwionych może jednak wzrosnąć, jeśli dowiecie się, że rzecz dzieje się w Teksasie, wierny Cerkwi jest konwertytą, urodzonym jako protestant, nazywa się Buck Johnson i jest pochodzenia czysto anglosaskiego, a z rosyjskością nie miał nigdy nic wspólnego.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Krwawy konflikt o bogaty w węgiel i przemysł Śląsk Cieszyński podzielił na długo bliskie sobie narody, tworząc p...
Wielu polityków z pokolenia Donalda Tuska pamięta, dlaczego AWS przegrała wybory. Pogrążyły ją wysiłki reformato...
Wspomnienia politycznych vipów to szczególny rodzaj literacki. Zazwyczaj są to autohagiografie. Ale nie zawsze.
Donald Trump: „Jest tylko jedna rzecz. Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to...
Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, wło...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas