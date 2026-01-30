Rzeczpospolita

Tomasz P. Terlikowski: Leon XIV w sprawie kościelnych „rozwodów” działa w swoim stylu

Nowy papież miał – takie wymogi mieli postawić przed nim kardynałowie elektorzy – iść drogą Franciszka, ale i dokonać jej korekt. We właściwym sobie stylu realizuje ten cel.

Publikacja: 30.01.2026 09:45

Papież Leon XIV

Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Tomasz Terlikowski

Jeśli chodzi o komunikację, sprawa jest bezdyskusyjna. Leon XIV oszczędnie dysponuje komentarzami, jego wypowiedzi nieczęsto wywołują skandal, a on sam nie stara się nigdy szokować. Jego styl jest radykalnie odmienny od tego, który proponował Franciszek, i to sprawia że zarówno Kuria Rzymska, jak i wielu biskupów na świecie odetchnęło z ulgą. Zmiana stylu sprawia, że choć w wielu kwestiach obecny papież jest równie jednoznaczny jak jego poprzednik, to części hierarchów wydaje się, że może ignorować jego przekaz. Nic jednak na to nie wskazuje. Leon XIV potrafi, jeśli chce, egzekwować swoją wolę – choć w inny sposób niż Franciszek.

