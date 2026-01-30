4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 30.01.2026 09:55 Publikacja: 30.01.2026 09:45
Papież Leon XIV
Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Jeśli chodzi o komunikację, sprawa jest bezdyskusyjna. Leon XIV oszczędnie dysponuje komentarzami, jego wypowiedzi nieczęsto wywołują skandal, a on sam nie stara się nigdy szokować. Jego styl jest radykalnie odmienny od tego, który proponował Franciszek, i to sprawia że zarówno Kuria Rzymska, jak i wielu biskupów na świecie odetchnęło z ulgą. Zmiana stylu sprawia, że choć w wielu kwestiach obecny papież jest równie jednoznaczny jak jego poprzednik, to części hierarchów wydaje się, że może ignorować jego przekaz. Nic jednak na to nie wskazuje. Leon XIV potrafi, jeśli chce, egzekwować swoją wolę – choć w inny sposób niż Franciszek.
