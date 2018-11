Kard. Nycz dziękuje za lata prezydentury Gronkiewicz-Waltz

Na Krakowskim Przedmieściu kard. Kazimierz Nycz w kościele sióstr Wizytek odprawił mszę dziękczynną za Hannę Gronkiewicz-Waltz.

W poniedziałek kard. Kazimierz Nycz w kościele sióstr Wizytek dziękował Bogu za lata kadencji byłej prezydent Warszawy. Pośród wiernych, którzy przybyli na mszę, poza samą Hanną Gronkiewicz-Waltz, byli także między innymi były prezydent RP Bronisław Komorowski i była premier Hanna Suchocka.

Poniżej dalsza część artykułu

Kardynała Kazimierza Nycza, który koncelebrował mszę wspomagali ks. Andrzej Luter, ks. Kazimierz Sowa, jezuita ojciec Wacław Oszajca, ks. Władysław Duda, ks. Mirosław Kreczmański i ks. Andrzej Gałka.

Kardynał Nycz wielokrotnie zaznaczył, jak dobrą katoliczką jest Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz podkreślił wartość jej kadencji. - Myślę, że stać nas na takie szersze spojrzenie, które pozwoli sprawiedliwie, prawdziwie i serdecznie popatrzeć na lata minione. Tylko człowiek, który widzi dalej, potrafi ocenić to, co się dokonuje czasem dzięki życiu i pracy jednego człowieka, który potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże, do czego zostaje powołany - mówił. - Dziękujemy Panu Bogu za lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz - podkreślił.

22 listopada odbyło się oficjalne przekazanie władzy nad Warszawą przez Hannę Gronkiewicz-Waltz w ręce Rafała Trzaskowskiego.