Macronowi zabrakło parę dni, by uniknąć zakażenia koronawirusem

Wiadomość przychodzi w wyjątkowo pechowym momencie: u progu przełomu w leczeniu pandemii. Co prawda wciąż nie ma skutecznego leku dla tych, którzy złapią wirusa, ale jak zapowiedział w środę premier Jean Castex, Francja wkrótce rozpocznie masową akcję szczepień. Choć aż 59 proc. mieszkańców kraju deklaruje, że nie podda się temu zabiegowi z powodu obaw o jego skuteczność, to w ciągu paru tygodni preparat ma być podany milionowi Francuzów. Na początek chodzi o seniorów i personel domów spokojnej starości, od wiosny szczepionka będzie dostępna dla wszystkich. Macron za kilka dni byłby więc uodporniony na Covid-19: 21 grudnia Europejska Agencja Leków ma wydać zgodę na stosowanie preparatu Pfizera, potem Moderny.

Zakażenie prezydenta rodzi teraz obawy wśród przywódców Europy i świata. Macron uczestniczył przecież 10 i 11 grudnia w szczycie Unii w Brukseli, widziano go m.in. obok Mateusza Morawieckiego, gdy próbował przełamać polskie weto w sprawie unijnego budżetu. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który dodatkowo w poniedziałek odwiedził Macrona w Paryżu z okazji 60. rocznicy powstania OECD, już poddał się kwarantannie. W tym tygodniu kolację z francuskim przywódcą zjadł także przywódca Egiptu Abd al-Fatah Sisi.

O ile Francja jest na razie spokojna o los 42-letniego, wciąż bardzo młodego przywódcy, o tyle więcej pytań rodzi stan jego 67-letniej żony Brigitte. Brytyjski premier Boris Johnson w wysłanym natychmiast i napisanym po francusku przesłaniu na Twitterze życzył prezydentowi szybkiego powrotu do zdrowia. Ale jego reakcja przywodzi na myśl kwiecień, gdy sam przechodził tę chorobę. Został przewieziony na oddział intensywnej terapii Szpitala Świętego Tomasza naprzeciw budynków parlamentu, podawano mu tlen. Gdy już najgorsze minęło, premier przyznał, że było 50 procent możliwości, iż przejdzie na tamten świat.

Mimo że lista czołowych polityków, którzy złapali wirus, jest długa – można na niej znaleźć Donalda Trumpa czy Silvia Berlusconiego – to na razie w tym elitarnym gronie w zasadzie nie zdarzały się przypadki zgonów. To zaś sugeruje, że wyrafinowane metody leczenia, do których mają dostęp tylko nieliczni, mogą się okazać decydujące dla uratowania życia nawet bez przełomowego leku na Covid-19.