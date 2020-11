Niemcy: Nowe pomysły rządu. Obrona przed lockdownem

Według nowych zasad w spotkaniach poza domem uczestniczyć będą mogły jedynie osoby z tego samego gospodarstwa domowego oraz dwie osoby z innej rodziny. Naruszenie tej zasady będzie podlegać karze porządkowej. Do tej pory w spotkaniach takich mogło uczestniczyć dziesięć osób. Rząd apeluje do wszystkich, aby do świąt Bożego Narodzenia podejmowali w swych domach jedynie gości wyłącznie z jednego innego niż własny, kręgu rodzinnego.

Epidemia w szkołach

Za tydzień zapadnie decyzja, co począć z szkołami. Dotychczasowe zasady w postaci wietrzenia sal szkolnych co 20 minut nie zapobiegły dramatycznemu w ostatnim czasie wzrostowi zakażeń w szkołach. Zakażonych jest obecnie co najmniej 18 tys. uczniów z 200 tys. przebywających na kwarantannie oraz niemal 4 tys. nauczycieli plus 13 tys. na kwarantannie. Są więc propozycje, aby zmniejszyć liczebność uczniów w klasach i zorganizować naukę w małych grupach w domach kultury, opustoszałych obecnie barach, salach hotelowych i innych nadających się do tego miejscach. Wszystko po to aby uniknąć kolejnego lockdownu.