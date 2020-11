Chory na koronawirusa poseł PiS do Górniak: Są wśród nas "aktorzy" odgrywający sceny śmierci

Stwierdziła także, że Bill Gates poprzez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji świata. Krytycznie oceniła nakaz noszenia maseczek, bo stwierdziła, że dla niej to jedynie kawałek plastiku, który skłócił ludzi.

Don Gisu to jedno z jego wcieleń, gdy będąc szefem sanepidu nieszablonowo - nagrywając klipy - zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, propagował szczepienia, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy.

Do kontrowersyjnych słów wokalistki odniósł się też prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Musimy potępiać wręcz, i to powinno należeć do państwa. Jak ja słyszę od jednej publicznej osoby, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów i że nie ma koronawirusa, to ta osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto byłoby ją czasami uaktualnić – mówił Matyja o Górniak na antenie TVN24.