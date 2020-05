Epidemia w Niemczech. Dzielenie obywateli dzieli

W Niemczech jest ponad 130 tysięcy osób, które pokonały Covid-19 i z medycznego punktu widzenia są całkowicie zdrowe. To dane oficjalne. Liczba tych, co przeszli chorobę, może być znacznie wyższa. Jednak wszyscy ci ludzie, w zdecydowanej większości młodzi, podlegają tym samym ograniczeniom co reszta społeczeństwa, a więc obowiązkowi noszenia maseczek w miejscach publicznych, zakazowi odwiedzin seniorów z własnych rodzin w domach opieki czy nawet przyjmowania przyjaciół w domu.

Poniżej dalsza część artykułu