Korea Płd. Partia wybrana w rękawiczkach

W głosowaniu w Korei Południowej wzięło udział dwie trzecie uprawnionych, to najwięcej od początku lat 90. A nigdy nie było tak niesprzyjających okoliczności: wyborcom mierzono temperaturę, a potem stali w kolejkach w obowiązkowych maseczkach higienicznych, rękawiczkach, zachowując odstęp.

Potem jednak Korea Południowa stała się skuteczna, i to bez tak ostrych restrykcji, jak potem w Europie (nie zamknięto kin czy restauracji, praca zdalna nie jest tak powszechna, mieszkańcy są jednak zdyscyplinowani i ostrożni).

Na początku epidemii niektórzy wyrażali wątpliwość, czy wyborów nie należy przełożyć. Ale zwyciężyło przekonanie, że należy je przeprowadzić zgodnie z planem. Przy zachowaniu zasad ostrożności nie jest to niebezpieczne. Uważali tak, mówił mi dziennikarz wspomnianego dziennika „Chosun Ilbo", politycy różnych opcji i eksperci.

Szef głównej w opozycji (prawicowej) Zjednoczonej Partii Przyszłości Hwang Kyo-ahn podał się do dymisji. Na pocieszenie partii pozostało zwycięstwo w prestiżowej stołecznej dzielnicy Gangnam (znanej z megaprzeboju „Gangnam style" – 3,6 mld odsłon na YouTube). Wygrał, co jest pierwszym takim przypadkiem w bezpośrednim starciu w okręgu wyborczym, uciekinier z Korei Północnej. I to głośny, nazywa się Thae Young-ho i był dyplomatą. W tym wieku nikt wyższy rangą nie wyrwał się spod władzy reżimu Kima.