Senat po raz pierwszy zbierze się „hybrydowo”

Izba refleksji, podobnie jak Sejm, będzie obradować częściowo na odległość. Pierwsze takie posiedzenie zaplanowano po świętach.

Najbliższe posiedzenie Senatu ma odbyć się 15–16 kwietnia. Izba ma się zająć przyjętą przez Sejm drugą wersją tarczy antykryzysowej i po raz pierwszy w historii zbierze się w trybie, który oficjalnie nazwano hybrydowym. Część senatorów będzie uczestniczyć w posiedzeniu ze swoich domów. Poniżej dalsza część artykułu

Taką decyzję podjął w czwartek senacki konwent seniorów. – Została ona podjęta jednomyślnie. Senatorom, którzy z różnych względów nie będą mogli dojechać, umożliwimy uczestnictwo zdalne. Chcę podkreślić, że podstawową formą obrad Senatu pozostaje posiedzenie plenarne – mówi „Rz" marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki z KO.

Od wybuchu epidemii Senat zbierał się tak jak zwykle przy Wiejskiej, z tą różnicą, że senatorowie byli rozproszeni w kilku salach.

W trybie zdalnym od końca marca obraduje z kolei Sejm. Niektórzy posłowie przebywają w domach, głosując z tabletów. Zanim nastąpiło pierwsze zdalne posiedzenie, Sejm zmienił swój regulamin. W Senacie zmiana regulaminu nie jest jednak konieczna. – Konwent seniorów posiada w tej sprawie jednoznaczne opinie ekspertów – mówi wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z KO.

Chodzi o to, że zgodnie z regulaminem izby Konwent Seniorów „wykonuje swoje zadania poprzez rozpatrywanie oraz przedstawianie wniosków w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji lub obrad Senatu". I ten przepis okazał się furtką do wprowadzenia obrad hybrydowych decyzją Konwentu.

Brak zmiany regulaminu to niejedyna różnica między Sejmem i Senatem. W Sejmie posłowie zabierają głos za pomocą aplikacji do telekonferencji, a głosowanie odbywa się w systemie, służącym dotąd do składania interpelacji.

Senat zarówno do zabierania głosu, jak i głosowań, chce wykorzystać system do telekonferencji, inny niż używany w Sejmie. – Dostaliśmy już instrukcje, mamy loginy i hasła. Będzie to połączenie zarówno audio, jak i wideo. Będziemy widzieć to, co dzieje się na sali, z kolei marszałek będzie widział senatorów – opowiada senator Krzysztof Słoń z PiS. – Przeprowadzenie takiej wideokonferencji jest możliwe w Senacie, bo mamy ponadczterokrotnie mniejszy skład niż Sejm.

Kontakt wzrokowy marszałka z senatorami ma służyć nie tylko komfortowi pracy. Senat chce uniknąć sytuacji z Sejmu, gdzie system nie gwarantuje pewności, kto faktycznie oddaje głos. Przed tygodniem alarmowaliśmy w „Rzeczpospolitej", że nic nie stoi na przeszkodzie, by któryś z parlamentarzystów przekazał kody do głosowania współpracownikowi, członkowi rodziny albo innemu posłowi.

W Senacie ma być to niemożliwe, za to w odróżnieniu od Sejmu wciąż w tradycyjny sposób będą zbierać się komisje. Są one dużo mniejsze niż w Sejmie i liczą najczęściej kilkanaście osób, co zmniejsza ryzyko epidemiologiczne. Nie jest wykluczone, że również one w przyszłości zaczną obradować hybrydowo. Zmienić może się też organizacja posiedzeń plenarnych.