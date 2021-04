Szczepienia mają przyspieszać

– W tym tygodniu i kolejnym trafią łącznie do punktów szczepień w całej Polsce ponad dwa miliony szczepionek – zapowiedział podczas wtorkowej konferencji Michał Dworczyk, pełnomocnik do spraw szczepień i szef Kancelarii Premiera.

Podczas konferencji zaprezentowano harmonogram szczepień, z którego wynika, że wszyscy chętni powyżej 60. roku życia mają być zaszczepieni jeszcze w tym miesiącu. – 12 kwietnia zaczynamy zapisy osób urodzonych w 1962 r., a potem każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów. Do 24 kwietnia chcemy dojść do osób urodzonych w 1973 r. – mówił minister i przyznał, że do końca kwietnia jest około 900 tys. wolnych terminów na szczepienia w całej Polsce. Dworczyk zapowiedział również, że szczepionki firmy Johnson&Johnson mają dotrzeć do Polski między 16 a 18 kwietnia i będzie ich ponad 300 tysięcy.