Koronawirus. Rząd zaostrza kurs

Zanim powróci nowa normalność – jak mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki o sytuacji po epidemii – Polacy muszą dostosować się do nowych zasad. We wtorek ogłoszono dalsze zaostrzenia i nowe reguły, które w praktyce oznaczają narodową kwarantannę.

