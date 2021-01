Latem koronawirus nie zaszkodzi sztuce

Nie można zresztą postępować inaczej. Imprezy trwające kilka tygodni wymagają wielomiesięcznych, a czasem kilkuletnich przygotowań. Festiwale 2021 roku przygotowywane są teraz z wieloma niewiadomymi, ale pod jednym względem mają łatwiej. Wiele przedstawień czy koncertów to wydarzenia, które nie doszły do skutku poprzedniego lata, choć prace były zaawansowane.

Najciekawiej zapowiadające się wydarzenia to inspirowana Szekspirem historia Ryszarda III – od dzieciństwa do klęski (reżyseria Karin Henkel), „Don Giovanni" Mozarta w inscenizacji słynnego Romea Castelucciego i „Tosca" Pucciniego w gwiazdorskiej obsadzie z Anną Netrebko i jej mężem Yusifem Eyvazovem. Powrócą dwa spektakle przygotowane w roku ubiegłym na „covidową" edycję festiwalu – „Cosi fan tutte" Mozarta i „Elektra" Straussa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. To jedyny polski artysta zaproszony w tym roku do Salzburga.