Drugie dno afery szczepionkowej

Placówka WUM nie była przygotowana do szczepień. Trzykrotnie odmawiała przyjęcia dawek szczepionek z puli do pilnego wykorzystania.

Nie było nadprogramowych dawek szczepionek, wszystkie placówki otrzymały tyle, ile zamówiły – twierdzą zgodnie: Agencja Rezerw Materiałowych, NFZ i resort zdrowia. „Rzeczpospolita" ustaliła jednak, że szpitale otrzymały w ostatnich dniach roku od dwóch do nawet trzech razy więcej dawek, niż zamawiały. Poniżej dalsza część artykułu

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które zaszczepiło z puli dla personelu medycznego aktorów, byłego premiera i dyrektora prywatnej telewizji, nie było do tego przygotowane, bo planowo miało zacząć szczepić od 4 stycznia. Ale tuż przed sylwestrem naciskano na uczelnianą spółkę, żeby wzięła szczepionki „by się nie zmarnowały". I zaczęła się „łapanka".

Niejasne porozumienie Pierwsze szczepionki – 10 tys. – trafiły do 72 szpitali węzłowych 26 grudnia, kolejna dostawa (ok. 300 tys. sztuk) za trzy dni. W połowie grudnia NFZ publikuje listę 509 szpitali węzłowych, które będą szczepić personel medyczny grupy 0. Na liście jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM przy Banacha, a nie spółka – Centrum Medyczne WUM. Spółka ma szczepić personel na mocy niejasnego do dziś porozumienia podpisanego między prof. Zbigniewem Gaciongiem, rektorem WUM, a dr Ewą Trzeplą – prezesem tej spółki.

Dlaczego to istotne? Bo spółka, według harmonogramu, miała zacząć szczepienia 10 tys. osób dopiero od 4 stycznia. Brak jej na liście kluczowych szpitali węzłowych. Mimo to Agencja Rezerw Materiałowych przysyła jej szczepionki aż dla 450 osób z personelu szpitalnego, które musi wyszczepić w trzy dni.

„Do Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały dostarczone szczepionki w ilości zgodnej z zamówieniem złożonym przez WUM. Do 30 grudnia włącznie CM WUM otrzymało 90 wielodawkowych fiolek Comirnaty" – zapewnia nas Krzysztof Bielak z ARM.

Chętni z łapanki Według ustaleń „Rzeczpospolitej" prezes Ewa Trzepla trzykrotnie odmówiła przyjęcia szczepionek – wie, że nie jest w stanie szybko znaleźć tylu chętnych z grupy 0. Bo to czas świąt i urlopów. To powszechny problem, tyle że szpitale pracują, mają listy personelu. Według naszych ustaleń w Wigilię miał zadzwonić do niej pracownik agencji, a 27 grudnia koordynator z NFZ. Mieli argumentować, że dawki nie mogą się zniszczyć, muszą być zużyte do 31 grudnia. Dr Trzepla ulega po obietnicy, że zgodnie z apelem Naczelnej Izby Lekarskiej wejdzie wyjątek – szczepienia także rodzin medyków i pacjentów.

Rzeczywiście, 29 grudnia z NFZ wychodzi pismo do dyrektorów szpitali, że za zgodą Ministerstwa Zdrowia i KPRM „wprowadzono elastyczne podejście do szczepień", i można do 6 stycznia szczepić pacjentów i rodziny.

Centrum Medyczne WUM dostaje 75 dawek, potem kolejne. I nie wie, kogo zaszczepić.

Dziś wiemy, że dostaje ją 300 osób z grupy 0 i 150 w ramach wyjątku – w tym 18 znanych osób. – Presja była taka, że szczepiliśmy każdego, kto był pod ręką. Także sprzątaczki i woźnych – mówi osoba pracująca przy szczepieniach.

Afera wybucha, gdy jeden z lekarzy odszedł z kwitkiem, bo szczepionkę dostał aktor – co ujawniają studenci WUM z profilu na FB „Zum na WUM".

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że „plik z nazwiskami osób do zaszczepienia (aktorów, biznesmenów – red.) został przesłany 28 grudnia, czyli w przeddzień ogłoszenia przez NFZ listy wyjątków. Tyle że dzień wcześniej taką obietnicę szefowej uniwersyteckiego Centrum złożył NFZ, namawiając, by wzięła szczepionki.

Wciąż jest niejasne, kto „zaprosił" aktorów? Zadzwonił „ktoś z przychodni" – wynika ze słów Krystyny Jandy. – Dlaczego nie zadzwoniono, np. do szefów klinik, by ściągnęli swoich pracowników? – pyta jeden z lekarzy.

Jak podał minister, „osoby zaszczepione poza kolejnością zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu".

Dawki w nadmiarze Nie tylko WUM otrzymał więcej szczepionek niż wynikało z harmonogramu. Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zamówiło w ARM 75 dawek, a dostało 150. Wyszczepiono nimi tylko tzw. biały personel – szpital liczy ponad 2 tys. pracowników. Tak samo CSK MSWiA w Warszawie.

– W pierwszej transzy mieliśmy otrzymać 100 szczepionek, a przekazano ich 375. To, że przyszło więcej, dla nas nie było problemem, mamy liczny personel – mówi Iwona Sołtys z CSK MSWiA w Warszawie, rzeczniczka Szpitala Narodowego. Dotąd zaszczepiono ok. 3,1 tys. medyków, z tego najwyżej kilka procent członków rodzin.

Szpitale muszą zaszczepić pacjenta w ciągu 120 godzin od rozpakowania zamrożonej szczepionki.