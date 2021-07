CDC: Nie używać testów na przeciwciała do sprawdzenia odporności na koronawirusa PAP/Abaca

Panel amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób oświadczył, by nie używać komercyjnie dostępnych testów na przeciwciała do sprawdzenia, czy ma się odporność na SARS-CoV-2. Według CDC, testy te nie mogą być używane do pomiaru ochrony przed koronawirusem.