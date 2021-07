Wstęp tylko z certyfikatem covidowym? Rzecznik MZ: Nie ma jeszcze takiego pomysłu

- Co do pewnych obostrzeń, na pewno będziemy się przyglądali temu, co wprowadziła Francja - nie dość, że reakcjom społecznym, to i temu najważniejszemu wskaźnikowi, czyli jak wygląda transmisja - oświadczył rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

- Musimy wziąć pod uwagę, że Francja jest teraz troszeczkę na innym poziomie transmisji wirusa niż Polska. We Francji w tej chwili poziom zakażeń rośnie, u nas jest pewna stabilizacja z możliwością odwrócenia tego trendu - mówił Andrusiewicz.

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono 564 przypadki koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 2,1 przypadku SARS-CoV-2 na milion osób.

- Na pewno będziemy obserwować. W tej chwili w Polsce obowiązują pewne obostrzenia dotyczące obłożenia hoteli, restauracji do 75 proc., a powyżej tej puli można wejść, jeżeli jest się osobą zaszczepioną - zaznaczył.

Pytany o możliwość wprowadzenia - wzorem Francji - ograniczeń praw obywatelskich wobec osób nieposiadających tzw. certyfikatu covidowego rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł: - Na chwilę obecną nie ma jeszcze takiego pomysłu ani takiej dyskusji nad wprowadzeniem tego typu obostrzeń, ale oczywiście w zależności od tego jak będzie zmieniać się sytuacja epidemiczna w Polsce, jak szybka będzie transmisja wirusa, szczególnie w wersji Delta - bo widzimy, że ona zaczyna dominować w Europie - wówczas będziemy na cito podejmować decyzje, oczywiście wcześniej konsultowane z Radą Medyczną.