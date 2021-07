Niezaszczepieni na COVID-19 uczniowie będą traktowani inaczej? Głos ministra Czarnka

Minister był w radiowej Jedynce pytany, czy w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 we wrześniu możliwy jest powrót uczniów do szkół w trybie zdalnym lub hybrydowym.

- Jeśli by nadeszła czwarta fala i byłaby taka, jak trzecia, to niewątpliwie tak - odparł Przemysław Czarnek. - Jak będzie, tego nie wiemy, przygotowujemy każdy możliwy scenariusz - dodał.

Polityk ocenił, że obecnie najbardziej realny jest powrót do szkół w systemie stacjonarnym. - Ale jeśli byłoby zagrożenie ze strony koronawirusa, wariantu Delta albo innego, który by się pojawił, to na pewno wariant hybrydowy też jest możliwy i on jest rozważany, jest przygotowany - mówił szef resortu edukacji i nauki.

- On może również być związany z tym, że dzieci, które będą zaszczepione (na COVID-19 - red.) nie będą liczone do tej 50-proc. puli obecnych w szkole - oświadczył. - Ale to są wszystko warianty rozważane. Dzisiaj najbardziej prawdopodobny jest powrót do szkół w zwykłym trybie stacjonarnym - zastrzegł.