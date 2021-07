Prof. Horban zdjął maseczkę. "Jesteśmy zaszczepieni"

W KPRM prof. Andrzej Horban wystąpił na konferencji prasowej poświęconej szczepieniom przeciw COVID-19, w której uczestniczyli także pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk i prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

- Ja zdejmę już tę maskę na wszelki wypadek - rozpoczął Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19.

Dworczyk i Kuczmierowski prezentowali swe wystąpienia w maseczkach, prof. Horban do końca konferencji pozostał bez maseczki, założył ją tuż przed opuszczeniem sali.

Dowiedz się więcej:

Punkty szczepień będą zamykane. Coraz mniej chętnych na szczepienie na COVID-19

Podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakazuje "zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa" m.in. "w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej". Według najnowszej wersji rozporządzenia, nakaz obowiązuje do 31 sierpnia.

Profesor Horban został zapytany o swe słowa, którymi tłumaczył zdjęcie maseczki. Czy oznaczały one zapowiedź zmiany rekomendacji dotyczącej obowiązku maseczkowego w pomieszczeniach zamkniętych?

- Jeżeli chodzi o zdejmowanie maseczki, to po pierwsze, jesteśmy zaszczepieni, w pomieszczeniach zamkniętych, po drugie jesteśmy w odległości tak jak przykazano 1,5 m co najmniej, w związku z tym to jest dopuszczalne w przypadku osób zaszczepionych - oświadczył.