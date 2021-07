Koronawirus. Delta szaleje w Rosji: Zakażeń najwięcej od 2 stycznia

Wzrost liczby zakażeń w Rosji jest spowodowany transmisją wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 (B.1.617.2, wariant wykryty po raz pierwszy w Indiach) w Rosji. Pojawienie się tego wariantu w Rosji doprowadziło do znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej - jeszcze na początku czerwca w kraju wykrywano po ok. 9 tysięcy zakażeń dziennie.

Łączna liczba ofiar epidemii w Rosji wzrosła do 141 501.

- Szczepienia to jedyny sposób, by skutecznie walczyć z pandemią, chcemy, aby wszyscy zostali zaszczepieni, ale w rzeczywistości trudno to osiągnąć - mówił rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow komentując fakt, że zainteresowanie szczepieniami na COVID-19 było dotychczas umiarkowane w Rosji.

W ostatnim czasie - jak zapewniają jednak rosyjskie władze - da się zaobserwować wzrost liczby osób chcących się szczepić.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało jak dotąd w Rosji niemal 30 mln osób.

W Moskwie w ciągu doby wykryto 6 643 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W stolicy Rosji, aby móc zjeść posiłek w restauracji pod dachem lub napić się kawy w kawiarni pod dachem, trzeba posiadać kod QR, który potwierdza fakt, iż dana osoba jest zaszczepiona, wykazać się negatywnym wynikiem testu na COVID-19 lub posiadać status ozdrowieńca.