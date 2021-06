Rząd chce na wakacje utrzymać obowiązek noszenia maseczek

W poniedziałkowym raporcie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym koronawirusa przekazano, że w dziewięciu województwach odnotowano mniej niż 10 nowych zakażeń. Jaki w tej sytuacji jest sens obowiązywania ograniczeń praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzonych przez rząd w związku z SARS-CoV-2?

- Celem obostrzeń jest to, by epidemia się nie rozprzestrzeniała, a nikt dzisiaj nie powie, że epidemii nie ma, że z nią skończyliśmy. Epidemia w Polsce i pandemia w Europie nadal występuje, więc to nie jest tak, że z dnia na dzień możemy sobie pozwolić na zdjęcie wszystkich obostrzeń i dość swobodnie patrzeć na to, co się będzie działo - odparł pytany o tę kwestię w Radiu Plus rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.