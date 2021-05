Wojewoda mazowiecki: Mamy więcej chętnych niż szczepionek

- Cieszę się z tego, że jest to kolejny sygnał dla tych, którzy jeszcze się wahają, którzy jeszcze wątpią, którzy nie wierzą, że warto się zaszczepić, kombinują, mówią, że już przeszli jakąś infekcję, pewnie to był COVID. Nie. To wszystko nie jest prawda - mówił wojewoda.

Radziwiłł wyraził pogląd, że szczepienia "to w zasadzie jedyne rozwiązanie naszych problemów związanych z pandemią". - To jedyna droga do tego, żeby wyplątać się z tych wszystkich ograniczeń, zredukować zagrożenia zdrowotne dla każdego z nas, (...) skończyć ze wszystkimi ograniczeniami o charakterze społecznym, gospodarczym i po prostu wrócić do normalnego życia - przekonywał dodając, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne.



Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Rekordowo wysoki spadek liczby pacjentów pod respiratorami

Nowych zakażeń o blisko 32 proc. mniej niż przed tygodniem

W ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" w Warszawie przewidziano szczepienia 2,5 tys. osób. - Będziemy stawać na głowie, żeby udało się zaszczepić trochę więcej - zadeklarował wojewoda.

Konstanty Radziwiłł - z wykształcenia lekarz - przekazał także, że z uwagi na ograniczoną liczbę personelu również będzie wykonywał szczepienia.

- Na tę akcję dostaliśmy 2,5 tys. szczepień. Będziemy starać się, żeby szczepionek było więcej, ale wiedzą państwo, że mamy więcej chętnych niż szczepionek. Nie jest tak, że można te szczepionki pomnożyć - mówił.

Stwierdził, że "na pewno w ciągu najbliższych tygodni liczba szczepionek do dyspozycji będzie ciągle wzrastać".

Tych, którym nie uda się otrzymać szczepionki w ciągu najbliższych dni wojewoda mazowiecki zaprosił do "prawie tysiąca innych punktów szczepień na Mazowszu".

- Sądzę, że na Mazowszu przed latem wszyscy będą mogli się zaszczepić - oświadczył Radziwiłł.