Łagodzenie czy utrzymanie obostrzeń? Wiadomo, kiedy rząd przedstawi decyzję

Czy od 26 kwietnia restrykcje będą złagodzone? - W środę odbywa się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tak jak to było do tej pory, na tym zespole będą omawiane kwestie związane z aktualną sytuacją epidemiczną - powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller.

W związku z koronawirusem rząd PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia ograniczył prawa obywatelskie i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Tzw. obostrzenia obowiązują do 25 kwietnia, a decyzja o zamknięciu hoteli (z wyjątkiem robotniczych oraz noclegów w podróżach służbowych) - do 3 maja.

We wtorek ogłoszone zostały zmiany w harmonogramie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 . Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że od 9 maja każdy będzie się mógł zapisać na szczepienie.

- Bierzemy tutaj pod uwagę zarówno kwestie związane z liczbą zakażeń, jak i aktualną liczbą osób, które przebywają w szpitalach, które korzystają z respiratorów oraz również liczbę osób zaszczepionych, bo to jest najlepsza ochrona przed koronawirusem - dodał.

Rzecznik przekazał, że informacji dotyczących obostrzeń po 25 kwietnia można się spodziewać w środę.

Konferencję prasową rządu ws. obostrzeń będziemy relacjonowali na żywo w serwisie rp.pl.

- W środę prawdopodobnie zakomunikujemy ostateczną wersję, co jeszcze ewentualnie się zmieni w tym tygodniu przed majówką - powiedział wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czytaj także:

Łagodzenie obostrzeń koronawirusowych. Niedzielski: Siłownie i restauracje na końcu kolejki

- To, że spadają wskaźniki dotyczące liczby nowych zakażeń, które obserwujemy codziennie, czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka do tego, żeby z hurraoptymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń - stwierdził w Radiu Zet.

Dodał, że decyzja o pozwoleniu na otworzenie siłowni i restauracji "nie będzie szybka".

- Nie wiemy jeszcze co będziemy doradzać premierowi. Wszystko zależy od obserwacji trendów - powiedział z kolei przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban, pytany o rekomendacje w sprawie obostrzeń.