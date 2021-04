Koronawirus w Polsce. Jakie zmiany w programie szczepień na COVID-19 ogłasza rząd?

Teraz od 12 kwietnia codziennie do grup mogących się rejestrować dołącza kolejny rocznik. Od wtorku na szczepienia przeciw COVID-19 mogą się zapisywać osoby urodzone w 1969 r. Kalendarz rozpisano na okres do 24 kwietnia (do rocznika 1973). Czytaj także: Łagodzenie obostrzeń koronawirusowych. Niedzielski: Siłownie i restauracje na końcu kolejki

- Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie, tak aby najpóźniej do sierpnia, a może nawet wcześniej, każdy mógł zostać zaszczepiony, jeśli będzie chciał - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki .

Minister przedstawił harmonogram uruchamiania rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób pełnoletnich z wszystkich roczników, w tym urodzonych w 2003 r.

- Do soboty realizujemy program przedstawiony dwa tygodnie temu. Od poniedziałku przyspieszamy, będziemy rozpoczynali rejestrację każdego dnia dwóch roczników. Rocznik 1974-75 zaczynamy w poniedziałek 26 kwietnia, później kolejne roczniki aż do 7 maja. 7, 8 i 9 maja będziemy uruchamiali po trzy roczniki - zapowiedział.

- De facto od 9 maja wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na konkretne terminy szczepień - oświadczył Michał Dworczyk.

28 kwietnia ma zostać uruchomiana rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które "między styczniem a marcem zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego gotowość do zaszczepienia się". - Takich osób jest nieco ponad 400 tys. - mówił Dworczyk.

4 maja ma rozpocząć się taka rejestracja dla osób między 18 a 29 rokiem życia. - To grupa ok. 340 tys. osób i to też osoby, które między styczniem a marcem zarejestrowały się jako osoby gotowe do przyjęcia szczepionki - dodał pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień.

Michał Dworczyk powtórzył deklarację, że dziś opublikowane zostanie rozporządzenie, które sprawi, że "w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób powyżej 18. roku życia". - Wprowadzamy pewne rozluźnienie, jest to związane z etapem programu szczepień, na którym dzisiaj się znajdujemy, z tym, ile osób już mamy zaszczepionych i w jakim punkcie realizacji programu jesteśmy - tłumaczył.